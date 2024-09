Un Posto al Sole anticipazioni 5 settembre: Manuela paga il tradimento di Costabile, il processo si avvicina

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 30 agosto su Rai 3, alle 20:50:

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Roberto fa un'ultima mossa

Il processo a carico di Magdalena e Lara è imminente, e la tensione è palpabile a Palazzo Palladini. Ida, preoccupata, teme che la zia possa influenzare negativamente la sua posizione mettendole i giudici contro, mentre la pressione sociale e mediatica cresce ogni giorno. Roberto Ferri sembra deciso a giocarsi l'ultima carta a disposizione per vincere la partita.

Manuela, impegnata nel progetto del campo archeologico, si trova in una crisi profonda dopo aver scoperto che Costabile, che lei credeva suo alleato, l'ha tradita. Le speranze di vedere il suo progetto realizzarsi sono in bilico, e Manuela si scontra con la realtà di dover trovare una soluzione rapida per salvare quello in cui ha investito tutta sé stessa.

Samuel sente la mancanza di Micael

Nel frattempo, Samuel è in preda a una crisi sentimentale. Nonostante il tempo trascorso e la distanza che ora separa lui e Micaela, che vive a Berlino, Samuel non riesce a dimenticarla. La sua ossessione per il passato influisce negativamente sul suo presente e sul suo rapporto con le persone che lo circondano.