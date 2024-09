Un Posto al Sole anticipazioni 4 settembre: Manuela scopre l'inganno, Niko fa una proposta ad Alberto

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 4 settembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il progetto del parco archeologico è in bilico. La soap è ambientata in Italia, a Napoli, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Niko e la paura del boss Torrente

Manuela, si reca al cantiere del parco archeologico, il progetto a cui ha dedicato mesi di lavoro e sogni. Tuttavia, appena arriva, ha la conferma che i lavori sono in ritardo. Dopo una lunga discussione, scopre che il comportamento di Costabile ha compromesso il suo piano e rischia di mandare a monte il suo sogno.

Nel frattempo, Niko si trova in uno stato di grande agitazione. La sua vicinanza agli affari loschi di Alberto lo ha coinvolto in una situazione pericolosa, soprattutto da quando è emerso il nome di Angelo Torrente, un boss della camorra noto per la sua spietatezza. Niko affronta Alberto, cercando di convincerlo a fare la cosa giusta: autodenunciarsi alla polizia prima che sia troppo tardi e per tutelarsi da eventuali vendette del boss.

Costabile rischi di mandare in fumo gli sforzi di Manuela

Clara, dopo aver scoperto l'ennesimo inganno di Alberto, è più che mai decisa a non perdonarlo. Nonostante i suoi tentativi di riconquistare la sua fiducia, Clara rimane ferma nella sua decisione di non voler più avere niente a che fare con lui, sperando di riprendere in mano la sua vita e proteggere suo figlio.