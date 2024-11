Un Posto al Sole anticipazioni 4 novembre: Rossella affronta una delusione, il Centro Ascolto è sotto attacco

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda stasera alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 4 novembre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che le parole di Padre Antoine cadono nel vuoto. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

Rosa è sempre più sotto pressione a causa dei pettegolezzi del quartiere, don Antoine decide che è arrivato il momento di fare qualcosa. Le parole di Eugenio sembrano aver messo in crisi Viola. Che sia l'inizio di un riavvicinamento? Cresce la sintonia tra Samuel e Manuela. E mentre Nunzio è preoccupato per l'amico, anche Micaela comincia a guardare con sospetto la loro vicinanza.

Anticipazioni Un posto al sole, Guido e Cotugno: una difficile convivenza

Padre Antoine, dopo aver saputo di pettegolezzi che circolano nel quartiere sul suo rapporto con Rosa, decide di prendere la situazione in mano. Il giovane parroco in Chiesa fa un sermone molto accorato ma alla fine le sue parole non sortiranno l'effetto sperato dal sacerdote. Nel frattempo Giulia e Luca si prodigano al Centro Ascolto ma Luisa continua a seminare zizzania nel quartiere contro di loro.

Per Rossella le cose non vanno meglio. Una cocente delusione sul lavoro la colpisce in maniera dura: il primario prende una decisione che mina le sue aspirazioni e i suoi sforzi. Il rapporto con Fusco è sempre più teso dopo che il primario ha riservato alla dottoressa delle attenzioni inopportune.

Cotugno e Guido si trovano in disaccordo

Guido continua a fare i conti con la convivenza a casa di Cotugno, che si rivela sempre più difficile. I due sembrano avere abitudini troppo diverse per coabitare in armonia, e un nuovo problema tra di loro riaccende le tensioni, mettendo a dura prova i fragili accordi che avevano stabilito.