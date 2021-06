Un posto al sole anticipazioni 4 giugno 2021: Lara si mette nei guai con Roberto

Un posto al sole torna domani, venerdì 4 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni suggeriscono che il piano di Lara è destinato a fallire.

Tra seduzione e inganno, Lara cerca di carpire informazioni a Roberto, dando dunque apparentemente seguito alla richiesta di Pietro Abbate. Ferri però intuisce il suo doppio gioco e comincia a seguirla. Oltre a confrontarsi con la mancanza di attenzioni di Michele, Silvia avrà modo di riflettere su quanto importante sia per lei la compagnia di Giancarlo e la loro istintiva complicità.

Grazie al drone di Jimmy, Renato potrebbe finalmente avere le prove filmate dell'inoperosità sul lavoro di Raffaele, ma quella mossa gli si potrebbe ritorcere contro.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.