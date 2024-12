Un posto al sole anticipazioni 4 dicembre: Michele continua la sua indagine, Filippo è sempre più insofferente

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 4 dicembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuela dovrà prendere una difficile decisione. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia e può essere seguita in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Niko si impegna a fondo nel caso di Pasquale, accogliendo Luisa e decidendo di seguire personalmente l'indagine, il giovane avvocato si fa coinvolgere con passione, nonostante le difficoltà che il caso comporta. Nel frattempo, Rosa fa un incontro che le fa sorgere dubbi fondamentali sul vero svolgimento dell'aggressione a Don Antoine. La sua convinzione sull'innocenza di Pasquale si rafforza.

Costabile continua a fare pressioni su Castrese, cercando di costringerlo ad assecondare le sue richieste. L'inchiesta di Michele sul caporalato è finalmente giunta a una svolta importante, ma le ingerenze di Ferri, potrebbero ostacolare le indagini. Infine, un confronto tra Niko e Ferri porta il giovane avvocato a comprendere che deve dedicare più attenzione a Jimmy.

Roberto Ferri si scontra con Filippo

Anticipazioni di Un posto al sole: Niko e Rosa aiutano Pasquale

La frattura tra Roberto e Filippo sembra essere ormai irreparabile, con il primo che ha accettato la famiglia Gagliotti tra gli inserzionisti e Michele che continua ad indagare su di loro.Il comportamento da padrone di Ferri a Radio Golfo 99 ha ormai reso Filippo sempre meno disponibile ad un confronto sereno.

Nel frattempo, Pasquale ha trovato due alleati nella lotta per dimostrare la sua innocenza: il primo è Niko, che ha deciso di difenderlo in tribunale. La seconda è Rosa, che vuole scoprire a tutti i costi l'identità dell'aggressore Don Antoine, convinta che il figlio di Luisa sia stato in qualche modo incastrato.

Sul fronte sentimentale, Manuela, dopo aver alimentato involontariamente la gelosia di Micaela a causa della sua crescente amicizia con Samuel, si trova di fronte a una decisione difficile. Le sue scelte rischiano di segnare una rottura, sia con Manuela, la sua gemella, che con lo chef con cui lavora a Il Vulcano.