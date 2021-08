Un posto al sole anticipazioni 4 agosto 2021: Speranza mette in crisi Vittorio

Un posto al sole torna domani, mercoledì 4 agosto 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata: Vittorio è confuso, non sa come gestire la situazione con Speranza.

Un posto al sole torna domani, mercoledì 4 agosto 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni si concentrano sulla confusione di Vittorio, indeciso su come comportarsi con Speranza.

Il rapporto con Marina si fa sempre più teso perchè Fabrizio si ritrova a lavorare a stretto contatto con una sua ex fidanzata. Samuel cerca di elaborare la delusione per aver visto svanire il proprio sogno d'amore. Vittorio chiederà a Speranza di restare a Napoli con lui? Cedendo al pressing degli adulti, Bianca accetta di chiedere scusa a Cristina, ma la tregua durerà?

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, mercoledì 4 agosto 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.