Un posto al sole anticipazioni 30 settembre 2020: Fabrizio mette fuori gioco Roberto e Lara?

Un posto al sole torna mercoledì 30 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni continua il braccio di ferro sui cantieri tra Roberto e Marina, ma qualcuno potrebbe capovolgere la situazione in favore della Giordano.

La complicità tra Roberto e Lara sembra farsi sempre più stretta, Fabrizio prenderà due sorprendenti decisioni sul piano professionale e personale. Sebbene il segreto sulla gravidanza di Serena spenga ogni speranza di riconciliazione, i rapporti con Filippo sembrano distendersi. Dopo la mortificante sconfitta nello show tv di Max Peluso, Patrizio si metterà in discussione?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per mercoledì 30 settembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.