Un Posto al Sole, anticipazioni 30 ottobre: per Greta si mette male, Marina nasconde ancora la verità

Il cerchio delle indagini si stringe intorno a Greta, mentre a sapere tutto della morte di Stefano Mori è un'altra persona: Marina. Nell' episodio di venerdì 30 ottobre di Un Posto al Sole cresceranno i sospetti della polizia sulla Fournier, della cui innocenza è però convinto Roberto Ferri.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap, la più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina si è difesa dall'aggressione di Mori rompendogli una bottiglia in testa; la Giordano è poi scappata da casa sua, lasciando l'uomo a terra. Poco dopo a casa di Mori è arrivata Greta, che lo ha trovato privo di sensi. Più tardi, in ospedale, la notizia che Mori è morto, mentre Marina ha preferito tenere il segreto su quanto accaduto.

Nel frattempo sono iniziate le indagini sul caso da parte di Damiano e della PM Cimmino, i cui sospetti si stanno concentrando su Greta; Roberto però, continua a fidarsi di lei. A Radio Golfo 99 intanto, Scala è deciso a portare la vicenda alla luce senza risparmiare nessuno.

Rossella e Nunzio infine, faticano a ritrovare l'intesa, divisi tra ambizioni professionali e desiderio di famiglia. E per Gianluca è arrivato il momento di lasciare l'ospedale.

Anticipazioni 30 ottobre: per Greta si mette male, Marina nasconde ancora la verità

Renato

Le indagini sull'aggressione proseguono e i sospetti si concentrano sempre più su Greta, mentre Marina rimane nell'ombra: nonostante questo, e nonostante si tratti della sua rivale, la donna è tormentata da un profondo senso di colpa.

Di ritorno dalla Sicilia, Renato porta con sé una notizia destinata ad avere conseguenze negative per Silvia e Michele. Intanto, uno strappo muscolare offrirà a Nunzio e Rossella un'occasione inaspettata per chiarirsi e affrontare questioni rimaste in sospeso, arrivando a prendere importanti decisioni sul loro futuro.