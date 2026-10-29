Un Posto al Sole, anticipazioni 30 ottobre: per Greta si mette male, Marina nasconde ancora la verità

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Greta
NOTIZIA di 29/10/2026

Il cerchio delle indagini si stringe intorno a Greta, mentre a sapere tutto della morte di Stefano Mori è un'altra persona: Marina. Nell' episodio di venerdì 30 ottobre di Un Posto al Sole cresceranno i sospetti della polizia sulla Fournier, della cui innocenza è però convinto Roberto Ferri.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap, la più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Puntate
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina si è difesa dall'aggressione di Mori rompendogli una bottiglia in testa; la Giordano è poi scappata da casa sua, lasciando l'uomo a terra. Poco dopo a casa di Mori è arrivata Greta, che lo ha trovato privo di sensi. Più tardi, in ospedale, la notizia che Mori è morto, mentre Marina ha preferito tenere il segreto su quanto accaduto.
Nel frattempo sono iniziate le indagini sul caso da parte di Damiano e della PM Cimmino, i cui sospetti si stanno concentrando su Greta; Roberto però, continua a fidarsi di lei. A Radio Golfo 99 intanto, Scala è deciso a portare la vicenda alla luce senza risparmiare nessuno.
Rossella e Nunzio infine, faticano a ritrovare l'intesa, divisi tra ambizioni professionali e desiderio di famiglia. E per Gianluca è arrivato il momento di lasciare l'ospedale.

Un posto al sole: Dietro le quinte della soap partenopea Un posto al sole: Dietro le quinte della soap partenopea

Anticipazioni 30 ottobre: per Greta si mette male, Marina nasconde ancora la verità

Un Posto Al Sole Renato
Renato

Le indagini sull'aggressione proseguono e i sospetti si concentrano sempre più su Greta, mentre Marina rimane nell'ombra: nonostante questo, e nonostante si tratti della sua rivale, la donna è tormentata da un profondo senso di colpa.
Di ritorno dalla Sicilia, Renato porta con sé una notizia destinata ad avere conseguenze negative per Silvia e Michele. Intanto, uno strappo muscolare offrirà a Nunzio e Rossella un'occasione inaspettata per chiarirsi e affrontare questioni rimaste in sospeso, arrivando a prendere importanti decisioni sul loro futuro.

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