Un posto al sole anticipazioni 30 ottobre 2020: Niko lascerà lo studio?

Un posto al sole torna venerdì 30 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni Niko sembra più che mai deciso a lasciare il lavoro.

Rossella avrà una discussione con Ilaria, Silvia e Michele partiranno per Indica, ma un imprevisto li attenderà lungo il tragitto. Di ritorno dal viaggio in Sardegna, Marina e Fabrizio dovranno fare i conti con un'inaspettata Scoperta. Tra cattive compagnie e problemi personali, Niko sembra ormai aver preso l'irrevocabile decisione di lasciare lo Studio, ma incontrerà la prevedibile e ferma opposizione del padre Renato.

L'appuntamento con l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, venerdì 30 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.