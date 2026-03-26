Un Posto al Sole, anticipazioni 27 marzo: Niko nota un particolare e fa interrompere il matrimonio

È arrivato il giorno del matrimonio tra Manuela e Niko, ma c'è un inconveniente e la Cirillo troverà un modo tutto suo per risolverlo. Manuela chiederà l'aiuto di Micaela, ma non c'è speranza di passarla liscia con Niko.

Scopriamo dunque cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio, nonché la più longeva della nostra tv. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai tre.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Manuela ha passato le ultime settimane preparandosi per due eventi importantissimi: le nozze con l'amato Niko e la discussione della tesi di laurea. Ma ormai arrivato il grande giorno, si accorge di un errore madornale: ha fissato le nozze nello stesso giorno della laurea. A questo punto, la gemella pensa a come risolvere il suo problema.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini l'atmosfera in casa Ferri sembra rilassarsi: Roberto ha capito la difficoltà di Greta e ora anche l'umore di Cristina è migliorato.

Anticipazioni 27 marzo: Niko nota un particolare e fa interrompere il matrimonio

Niko

Manuela ha pensato a come risolvere il pasticcio: per poter essere sia al suo matrimonio che alla sua laurea, ha chiesto aiuto a Micaela. Le due gemelle si erano già scambiate in altre occasioni, ma stavolta l'idea è davvero folle. Micaela si sostituirà in chiesa, arrivando all'altare tra amici e parenti; ma mentre avanza verso l'altare, Niko si accorge subito che qualcosa non va. Le gemelle possono ingannare chiunque, ma il Poggi le conosce troppo bene per non riconoscere la messinscena. Niko si accorge di avere davanti Micaela e fa interrompere la cerimonia, ma ora rischia che il prete sospenda tutto; Manuela intanto, prova a fare una corsa per sposare Niko.

Nel frattempo Massaro sconvolge Mariella con una proposta inattesa. Pino infine, dato che prima non ne avevano mai avuto uno vero, chiede a Rosa un confronto.