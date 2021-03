Un posto al sole anticipazioni 30 marzo 2021: Filippo e Serena partono per Milano

Un posto al sole torna domani su Rai3, martedì 30 marzo 2021, alle 20:45 con una nuova puntata e le anticipazioni trovano Serena in partenza per Milano con Filippo.

Un posto al sole torna domani, martedì 30 marzo 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Dalle anticipazioni sappiamo che Serena, dopo le pessime notizie ricevute sulla salute di Filippo, decide di aggrapparsi insieme a lui a quell'ultimo filo di speranza.

Il Sartori infatti le racconta ogni cosa e lei, pur facendo fatica a contenere l'emozione, lo sostiene spingendolo a partire per Milano. Naturalmente sarà al suo fianco per affrontare insieme i terribili giorni della malattia.

Franco intanto continua a indagare sul misterioso sabotatore dei cantieri.

Dopo il pranzo fallimentare a casa di Cotugno, Mariella si riappacifica con Bice a un prezzo abbastanza doloroso, mentre Cerruti affronta Sarti.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, martedì 30 marzo 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

Come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.