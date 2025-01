Un posto al sole, anticipazioni 30 gennaio, Marina e Roberto: I Cantieri Flegrei nell'occhio del ciclone

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 30 gennaio, su Rai 3, alle 20:50: Silvia e Michele sono preoccupati per Rossella. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente:

A seguito della diffusione del video dell'arresto di Potito, Damiano viene sospeso cautelativamente dal servizio in strada. A complicare ulteriormente la situazione è il fatto che non percepisce il sostegno incondizionato di Viola, e i due finiscono per litigare. Dopo le recenti tensioni familiari, Jimmy e Renato riescono finalmente a chiarirsi.

Nonostante i suoi sentimenti siano ancora forti, Niko si è imposto di non assecondare l'amore che prova per Manuela. Questo atteggiamento fa soffrire profondamente la giovane, che si sente rifiutata. In un momento di confidenza, Silvia riesce a convincere Mariella a lasciarsi andare e a vivere appieno la sua storia con Mimmo.

Viola vuole chiedere scusa a Damiano

Anticipazioni Un posto al sole: Viola si rende conto dell'errore con Damiano

La notizia che i Cantieri Flegrei possano avere una responsabilità nel grave incidente che ha coinvolto uno dei loro yacht si diffonde rapidamente sui giornali, alimentando speculazioni e pressioni mediatiche. Marina e Roberto, già in ansia per le possibili ripercussioni sull'azienda, si trovano a dover fronteggiare un'ulteriore crisi.

Nel frattempo, Alberto non sembra prendere affatto bene la situazione, facendo emergere nuove tensioni. Dopo la lite con Damiano, Viola inizia a riflettere e si rende conto di aver frainteso le sue intenzioni e di averlo ferito più di quanto immaginasse. Il senso di colpa la spinge a cercare un modo per farsi perdonare, ma il distacco tra loro sembra ormai evidente.

Guido, ormai proiettato sulla sua nuova vita e sulla relazione con Claudia, non si accorge di quanto Michele e Silvia siano in ansia per Rossella. La ragazza, sempre più provata dallo stress e dalle pressioni in ospedale, sembra nascondere il suo malessere, ma chi le vuole bene non può fare a meno di notare il suo stato d'animo sempre più cupo.