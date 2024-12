Un posto al sole anticipazioni 30 dicembre: Bice si accorge di essere pedinata, Rossella sfida Fusco

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 30 dicembre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Michele è pronto per l'addio a Radio Golfo 99. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

Rossella è sempre più convinta che il dottor Fusco stia molestando Enrica, come aveva fatto con lei in passato. La giovane dottoressa si trova in un dilemma, temendo di peggiorare la situazione o mettere la collega in pericolo. Decisa a non cedere alle prepotenze, Rossella riflette su come smascherare il primario in modo efficace.

Nel frattempo, Rosa, sconvolta da un incontro inaspettato con Viola, si rende conto di non aver superato i sentimenti per Damiano. Le sue emozioni sono ancora legate al passato, impedendole di andare avanti. Samuel, invece, vive un momento di passione con Micaela che riaccende la speranza di una riconciliazione. Nonostante il riavvicinamento, rimane il dubbio: sarà possibile ricostruire ciò che avevano?

Fusco ha molestato anche Enrica

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Nunzio e Diego hanno un piano per liberarsi di Samuel a Capodanno

Enrica, finalmente, si apre con Rossella riguardo ai comportamenti molesti del primario Fusco, e la giovane dottoressa decide di intervenire per aiutarla. In ospedale, Rossella prende una posizione netta contro il primario, rischiando di compromettere definitivamente il rapporto con lui e di mettere a rischio la sua stessa carriera.

Nel frattempo, Nunzio, con l'aiuto di Diego, organizza un piano per liberarsi di Samuel in vista del Capodanno. I due amici cercano un modo per far sì che Samuel passi la serata altrove, ma non tutto sembra andare secondo i loro piani.

Michele, intanto, si prepara a condurre la sua ultima trasmissione di approfondimento giornalistico su Radio Golfo 99, consapevole delle difficoltà che il suo lavoro ha generato nei rapporti con Roberto Ferri. La sua uscita di scena segna una svolta importante, ma lascia aperti molti interrogativi sul futuro della radio.

Dall'altra parte, Marina sembra decisa a fare un passo indietro per salvaguardare il rapporto con Ferri, lasciandogli carta bianca sulle questioni lavorative e sperando che questo possa riportare serenità nella loro relazione. Infine, Bice, convinta che il marito Massaro la stia seguendo per gelosia, scopre che in realtà l'uomo sta investigando su Troncone.