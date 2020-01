Un posto al sole anticipazioni 3 gennaio 2020: Viviana è pronta a travolgere Filippo e Serena

Un posto al sole torna venerdì 3 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni tornano sul complicato triangolo tra Filippo, Serena e Viviana, che sembra intenzionata a distruggere la loro felicità.

Dopo il teso confronto con Roberto, Viviana Carlino sembra una bomba pronta ad esplodere e per Filippo le cose potrebbero mettersi decisamente male. Al rientro da Londra, Marina dovrà affrontare Alberto e i problemi relativi ai Cantieri. Sotto gli occhi preoccupati di Ornella e Raffaele, la tensione tra Viola ed Eugenio non sembra attenuarsi.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 3 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 2 gennaio 2020.