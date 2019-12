Un posto al sole anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020: tra Viola ed Eugenio aumenta la tensione

Un posto al sole torna per un'altra settimana dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano nella situazione di estrema tensione tra Viola ed Eugenio.

Anticipazioni di lunedì 30 dicembre 2019

Viviana è arrivata a Napoli, dove, poco casualmente, alloggia nel B&B di Serena. Il suo ritorno nelle vite di Filippo e Serena è una vera e propria bomba pronta a esplodere proprio in un momento in cui la situazione si era fatta più distesa. E mentre Guido e Mariella potrebbero ricevere due ospiti inattesi per il Capodanno, Renato è intenzionato a prendersi una rivincita su quanti lo credono un uomo troppo stanco e apatico: convince Otello a organizzare un party.

Anticipazioni di mercoledì 1° gennaio 2020

Il Capodanno a Palazzo Palladini si svolgerà in un clima festoso e di grande suspense. Mentre Renato coinvolgerà Otello in un insolito veglione dagli esiti inattesi, Guido e Mariella verranno travolti da un ospite imprevisto. Intanto al Caffè Vulcano andrà in scena uno spettacolo molto particolare.

Anticipazioni di giovedì 2 gennaio 2020

Serena non capisce perché a Viviana sia stato negato il lavoro e Filippo fatica a dissimulare. Roberto decide di fare una mossa, per ridurre la ragazza al silenzio, ma rivelarsi molto rischiosa. La tensione tra Eugenio e Viola, per il periodo lavorativo che lui dovrà passare a Napoli, è ancora palpabile, quando l'uomo riceve la telefonata di Aldo Leone. Franco e Angela sono di nuovo alle prese con le paure di Bianca nei confronti della maestra Gagliardi mentre il rapporto tra Giulia e Marcello subisce una significativa evoluzione.

Anticipazioni di venerdì 3 gennaio 2020

Dopo il teso confronto con Roberto, Viviana Carlino sembra una bomba pronta ad esplodere e per Filippo le cose potrebbero mettersi decisamente male. Al rientro da Londra, Marina si dovrà affrontare Alberto e i problemi relativi ai Cantieri. Sotto gli occhi preoccupati di Ornella e Raffaele, la tensione tra Viola ed Eugenio non sembra attenuarsi.

L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole è per oggi, 30 dicembre, fino a venerdì 3 gennaio 2020 come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. La soap non andrà in onda martedì 31 dicembre per il discorso di fine anno a reti unificate del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.