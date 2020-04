Un posto al sole anticipazioni 3 aprile 2020: brutta lite tra Filippo e Roberto Ferri

Un posto al sole tornerà venerdì 3 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci parlano di una brutta lite tra Filippo e suo padre, Roberto Ferri.

Mentre Niko e Susanna fanno quanto in loro potere per convincere Avella a collaborare con la giustizia, Eugenio farà il possibile per riportare pace e serenità nella sua famiglia. Mariano Tregara comprende che qualcosa sta per accadere e prepara le sue mosse. Filippo e Roberto Ferri hanno un duro scontro ma, almeno apparentemente, la vita privata non c'entra. Serena invece si trova a fare i conti con la nuova vita e con la solitudine a cui le sue scelte l'hanno spinta.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 3 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 2 aprile.