Un posto al sole anticipazioni 29 settembre 2021: la scoperta di Franco è inquietante

Un posto al sole torna domani, mercoledì 29 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Franco potrebbe essere sulla pista giusta rispetto all'aggressore di Susanna.

Niko induce Pasquale a raccontargli tutto quello che è successo tra lui e Susanna. Grazie alle ricerche di Franco, però, i sospetti sembrano convergere su un altro indiziato ma questa volta si tratta di una persona davvero inquietante.

Serena, seppur con una certa difficoltà, cerca di mettere in pratica i consigli di Marina. Irene si scopre appassionata di scacchi. La gelosia di Guido nei confronti di Alberto lo porterà a fare alcune incaute affermazioni di cui si pentirà.

