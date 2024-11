Un Posto al Sole, anticipazioni 29 novembre: Manuel nei guai, Claudia spezza il cuore di Guido

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 29 novembre su Rai 3, alle 20.50: Rosa e Damiano scoprono che qualcuno ha rubato del denaro. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel, l'unico a sapere dove si trova Pasquale, si trova in una posizione rischiosa. Deciso ad aiutarlo, rischia di compromettere la propria sicurezza e di attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, che cercano Pasquale per il ferimento di Don Antoine. Nel frattempo, Michele è sempre più preoccupato per Rossella che attraversa un momento difficile.

La sua relazione con Nunzio sembra stagnare, alimentata dai dubbi sentimentali di Rossella e dall'indecisione di Nunzio che non ha ancora lasciato Diana. Infine, Samuel, per cercare di allontanarsi da Micaela, chiede aiuto a Manuela, ma la sua richiesta metterà la donna in difficoltà, creando un conflitto tra lei e Micaela, sua sorella gemella, e rischiando di rovinare il loro rapporto.

Niko non ha ancora lasciato Diana

Anticipazioni di Un Posto al Sole: le vacanze minacciano la serenità di Niko e Valeria

Pasquale, ricercato dalla polizia per il ferimento di Don Antoine, sembra aver preso una decisione sconsiderata, coinvolgendo Manuel in un piano pericoloso che potrebbe mettere entrambi nei guai. Rosa e Damiano si interrogano sulla misteriosa scomparsa di una somma di denaro, una questione che li lascia perplessi e li spinge a cercare risposte.

Nel frattempo, Guido, leggendo un'intervista su un magazine online, realizza con dispiacere che Claudia non sembra avere una grande considerazione della loro relazione, un colpo al cuore che lo fa riflettere profondamente sul loro futuro insieme. Niko, infine, dovrà affrontare le proteste di Valeria, che non vede di buon occhio la sua imminente vacanza in Sicilia con la famiglia senza di lei. Questo crea una frattura nei loro rapporti, costringendo Niko a prendere una decisione difficile.