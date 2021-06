Un posto al sole anticipazioni 29 giugno 2021: Alberto rivuole la casa e aggredisce Samuel

Un posto al sole torna domani, martedì 29 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni vedono Alberto sempre più nervoso e in crisi.

Mariella e Guido sono sempre più consapevoli di quanto il matrimonio di Michele e Silvia sia in pericolo, e la Graziani sembra già pentita di essersi spinta troppo in là con Giancarlo. Marina continua a trascurare la propria famiglia per occuparsi dei cantieri e consentire a Ferri di stare vicino al figlio. Filippo e Serena cercano di rassicurare Irene sulle sorti del papà.

Alberto torna alla carica con Samuel per riavere la casa ma, dopo un'ulteriore umiliazione subita da Barbara, prenderà una decisione inaspettata.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, martedì 29 giugno 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.