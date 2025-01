Un posto al sole anticipazioni 29 gennaio, Damiano sospeso dal servizio: tensioni con Viola

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 29 gennaio alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jimmy e Renato ritrovano l'armonia. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia e può essere seguita in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

I voti di Jimmy del primo quadrimestre diventano un punto di contatto tra Niko e Manuela, che si trovano a dover discutere del rendimento scolastico del ragazzo e sorprendentemente, entrambi si ritrovano più vicini di quanto avrebbero mai pensato. Il recente arresto effettuato da Damiano, turba profondamente Viola. La ragazza, sconvolta dalla violenza di quell'episodio, si confida con sua madre, esprimendo il suo disagio.

Damiano, da parte sua, non riesce a comprendere la freddezza di Viola nei suoi confronti, la donna fa fatica a conciliare il suo amore per lui con la brutalità che ha visto nel video dell'arresto. Manuel e Antonio, al contrario, sono esaltati dall'arresto e dalla risolutezza di Damiano e sembrano pronti ad emularlo.

Mariella è pronta a lasciarsi andare con Mimmo

Anticipazioni Un posto al sole: Manuela soffre per Niko

A seguito della diffusione del video dell'arresto di Potito, Damiano viene sospeso cautelativamente dal servizio in strada. Questa decisione rappresenta un duro colpo per lui, che si sente incompreso e giudicato. A complicare ulteriormente la situazione è il fatto che non percepisce il sostegno incondizionato di Viola, alimentando le tensioni tra i due che finiscono per litigare.

Dopo le recenti tensioni familiari, Jimmy e Renato riescono finalmente a chiarirsi, mettendo da parte i dissapori. Il loro rapporto ritrova equilibrio e complicità, offrendo un momento di serenità alla famiglia. Nonostante i suoi sentimenti siano ancora forti, Niko si è imposto di non assecondare l'amore che prova per Manuela.

L'avvocato preferisce reprimere le emozioni per evitare complicazioni. Questo atteggiamento fa soffrire profondamente Manuela, che si sente rifiutata ed è incapace di vedere una via d'uscita da questa situazione. In un momento di confidenza, Silvia riesce a convincere Mariella a lasciarsi andare e a vivere appieno la sua storia con Mimmo.