Un posto al sole anticipazioni 28 ottobre 2020: Serena e Filippo vicini alla riconciliazione

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 28 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45, la relazione tra Serena e Filippo fa passi avanti, ma l'imprevisto è in agguato: anticipazioni.

Niko continua a trascurare il lavoro, Serena e Filippo sembrano finalmente sul punto di riconciliarsi quando un a notizia improvvisa rischia di stravolgere il loro ritrovato equilibrio. Seguendo il consiglio di Angela, Clara comunica al compagno l'intenzione di tornare a vivere a casa propria. Decisa a vendicarsi del marito fedifrago, Bice inizia a corteggiare il malcapitato Cotugno.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per mercoledì 28 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.