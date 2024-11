Un Posto al Sole anticipazioni 28 novembre: Manuel rischia con la polizia, Samuel mette in difficoltà Manuela

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 28 novembre su Rai 3, alle 20:50: la relazione tra Michele e Rossella è in bilico. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Rossella, schiacciata dalle pressioni lavorative e dalla confusione sentimentale per Nunzio, decide di accettare l'offerta di Michele per un viaggio studio all'estero. Intenzionata a comunicare la sua scelta a Nunzio, sa che la conversazione sarà difficile, dato il legame irrisolto tra loro e l'indecisione di lui riguardo a Diana. Nel frattempo, Manuel rintraccia Pasquale, nascosto nella cantina del palazzo.

Il giovane è sospettato del ferimento di Don Antoine, ma il suo timore di essere denunciato lo spinge a trattenere Manuel contro la sua volontà, trasformando la situazione in un pericoloso sequestro. Sul fronte amoroso, Samuel cerca di superare l'attrazione per Micaela, mentre lei, inizialmente distaccata, inizia a sentire il vuoto lasciato dal suo controllo su di lui, portandola a rivalutare i suoi sentimenti.

Manuela interpretata da Gina Amarante

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Samuel ha un piano per dimenticare Micaela

Manuel, unico a sapere dove si trovi Pasquale, si nasconde in una posizione complicata. Deciso ad aiutarlo, potrebbe finire per mettersi nei guai, rischiando non solo la propria sicurezza ma anche la sua posizione con le forze dell'ordine, che continuano a cercare il giovane in relazione al ferimento di Don Antoine.

Michele, nel frattempo, è sempre più preoccupato per Rossella e per il momento difficile che sta attraversando. La relazione tra Nunzio e la dotttoressa sembra aver subito un arresto improvviso, forse ancor prima di decollare davvero. I dubbi sentimentali di Rossella e l'indecisione di Nunzio complicano ulteriormente la situazione, rendendo incerto il futuro della loro storia.

Samuel, nel tentativo di "disintossicarsi" da Micaela, prende una decisione singolare: chiede aiuto a Manuela, ma la sua richiesta metterà la donna in una posizione difficile, costringendola a fare i conti con un sentimento di imbarazzo e un conflitto interno che rischia di compromettere il rapporto con Micaela, sua sorella gemella.