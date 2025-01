Un posto al sole, anticipazioni 28 gennaio: Niko e Manuela si avvicinano grazie a Jimmy

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Un Posto al Sole torna martedì 28 gennaio su Rai 3 alle 20:50. In questa puntata: Viola non riesce a dimenticare l'uso della forza di Damiano durante l'arresto dei malviventi. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Damiano riesce a rintracciare e arrestare i due criminali che avevano rapinato Viola. Un passante riprende l'arresto con il suo cellulare e diffonde il video sui social, mostrando i metodi piuttosto duri di Damiano durante l'intervento. Quando Viola vede quelle immagini, rimane profondamente turbata. Giulia, si impegna per far riavvicinare Renato e Jimmy.

Serena, consapevole dei sentimenti che Manuela prova ancora per Niko, la sprona a non arrendersi. Grazie all'incoraggiamento di Nunzio, Samuel prende finalmente una decisione importante: chiudere definitivamente il capitolo Micaela. Per voltare pagina, si iscrive a un'app di incontri e decide di contattare una ragazza che cattura subito la sua attenzione.

Viola e Damiano non riescono a comprendersi

I voti di Jimmy del primo quadrimestre diventano un punto di contatto tra Niko e Manuela, che si trovano a dover discutere del rendimento scolastico del ragazzo. L'interesse comune per il futuro di Jimmy li porta a interagire più a fondo, e sorprendentemente, entrambi si ritrovano più vicini di quanto avrebbero mai pensato. Il recente arresto effettuato da Damiano, pur essendo una vittoria nella lotta alla criminalità, turba profondamente Viola. La ragazza, sconvolta dalla violenza di quell'episodio, si confida con sua madre, esprimendo il suo disagio.

Damiano, da parte sua, non riesce a comprendere la freddezza di Viola nei suoi confronti, la donna fa fatica a conciliare il suo amore per lui con la brutalità che ha visto nel video dell'arresto. Manuel e Antonio, al contrario, sono esaltati dall'arresto e dalla risolutezza di Damiano e sembrano pronti ad emularlo.