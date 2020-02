Un posto al sole anticipazioni 28 febbraio 2020: Alberto è in gravi difficoltà economiche

Nella puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 28 febbraio 2020 su Rai3, Alberto Palladini, per la prima volta nella sua vita, è in difficoltà economiche: anticipazioni.

Un posto al sole tornerà venerdì 28 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci restituiscono un Alberto Palladini in condizioni in cui mai l'avremmo immaginato.

Alberto è costretto a fare i conti per la prima volta con serie difficoltà economiche. Clara, sempre più delusa e disperata, si reca in ospedale per porre fine alla sua gravidanza. Insieme al povero Niko e con il supporto di Renato, Guido inizia a svuotare la sua cantina, operazione che gli garantirà più di una sorpresa. Marina è combattuta, vorrebbe seguire i consigli di Roberto ma il coinvolgimento con Fabrizio rende tutto più difficile.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 28 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 27 febbraio.