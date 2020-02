Un posto al sole anticipazioni 27 febbraio 2020: Clara è decisa ad abortire

Un posto al sole tornerà giovedì 27 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano tra i dubbi di Clara sul tenere o meno il bambino che aspetta da Alberto.

Nonostante i tentativi di Angela e Giulia di convincere Clara a rivedere la sua decisione, la ragazza sembra decisa a voler interrompere la gravidanza. Marina inizia ad avere dei sospetti su quanto è accaduto veramente con Rosato, nel frattempo Roberto scopre la causa della rottura della Giordano con Fabrizio. Dopo il momento di vicinanza con Leonardo, Serena deve fare i conti con le sue paure e con i suoi veri sentimenti.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 27 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 26 febbraio.