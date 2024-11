Un Posto al Sole, anticipazioni 27 novembre: Pasquale sequestra Manuel, Rossella lascia Napoli

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 27 novembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Rossella ha accettato l'idea di un viaggio studi. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia e può essere seguita in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Giulia e Rosa si dedicano al recupero di Don Antoine, profondamente segnato dal ferimento subito durante la festa di quartiere. Le due donne cercano di sostenerlo, aiutandolo a ritrovare forza fisica e psicologica. Nel frattempo, Damiano è impegnato nella ricerca di Pasquale, il figlio di Luisa, ma sarà Manuel a trovarlo.

Tuttavia, agendo autonomamente, Manuel decide di non informare Damiano. Michele, determinato a smascherare i loschi affari dei Gagliotti, prosegue le sue indagini, avvicinandosi a scoperte decisive. Intanto, Costabile intensifica la pressione su Castrese, ricattandolo per convincere suo padre ad accordarsi con Gennaro Gagliotti, un pericoloso criminale con cui è indebitato a causa della sua ludopatia.

Manue e Damiano

Anticipazioni di Un posto al sole: Il comportamento di Samuel spiazza Micaela

Rossella, sopraffatta dalle pressioni del primario e indecisa sul rapporto con Nunzio, che non si decide a lasciare Diana, ha preso una decisione importante: accettare la proposta di Michele per un viaggio studio all'estero. La dottoressa intende comunicare al giovane la sua scelta, ma la conversazione potrebbe rivelarsi più complessa del previsto, considerati i sentimenti ancora irrisolti tra i due.

Nel frattempo, Manuel si è mosso con determinazione e, prima ancora della polizia, è riuscito a rintracciare Pasquale nella cantina del palazzo in cui abitano. Il ragazzo è il principale sospettato per il ferimento di Don Antoine durante la festa del quartiere. Tuttavia, la situazione si complica quando Pasquale, temendo che il figlio di Rosa possa rivelare tutto alle autorità, decide di trattenerlo contro la sua volontà, dando origine a un pericoloso sequestro.

Sul fronte amoroso, Samuel sembra aver trovato una strategia efficace per non pensare più a Micaela, mettendo in discussione la sua attrazione per lei. Dall'altro lato, Micaela, seppur apparentemente indifferente, inizia a sentire il peso della perdita del suo ascendente su Samuel, portandola a riflettere sul suo comportamento e sui suoi veri sentimenti.