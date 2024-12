Un posto al sole anticipazioni 27 dicembre: Rossella vuole smascherare Fusco, tra Samuel e Micaela è passione

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 27 dicembre su Rai 3, alle 20.50: Rossella vuole proteggere Enrica senza esporsi. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel trascorre una giornata serena con Damiano, Viola e il piccolo Antonio. Rosa affronta una decisione cruciale: accettare l'invito a uscire di Pino, che potrebbe rappresentare una svolta nella sua vita sentimentale. Nunzio sorprende Samuel dicendogli che la casa in affitto che sta cercando è destinata a lui. Nel frattempo, Jimmy si trova al centro delle attenzioni di Mina e Cristina, lasciandolo confuso. Per affrontare la situazione, decide di chiedere consiglio al nonno.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: I vecchi sentimenti di Viola per Damiano tornano a galla

Rossella, sempre più convinta che il dottor Fusco stia molestando Enrica allo stesso modo in cui si è comportato con lei, si trova in un profondo dilemma. La giovane dottoressa si domanda come poter aiutare la collega senza peggiorare la situazione o esporla a rischi. Questo evento riaccende in Rossella la volontà di non cedere alle prepotenze.

I sentimenti di Rosa per Damiano non sono spariti

La dottoressa ora è più che mai decisa a cercare un modo efficace per smascherare il primario. Nel frattempo, l'incontro inaspettato con Viola scuote profondamente Rosa, che si rende conto di non aver ancora superato i sentimenti irrisolti per Damiano. Le sue emozioni sembrano ancora legate a un passato che non riesce a lasciarsi alle spalle.

Dall'altra parte, Samuel, dopo un improvviso e travolgente momento di passione con Micaela, inizia a sperare in una possibile riconciliazione. Questo inatteso riavvicinamento riaccende in lui la speranza di tornare con lei e di ricostruire ciò che avevano. Tuttavia, rimane l'incognita: sarà davvero possibile riprendere da dove si erano interrotti?