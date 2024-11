Un Posto al Sole anticipazioni 26 novembre: Giulia e Rosa sostengono Don Antoine, Damiano insegue Pasquale

Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Un Posto al Sole torna domani martedì 26 novembre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Costabile tiene sotto pressione Castrese. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Damiano indagherà per fare chiarezza sull'accaduto: i soccorsi di Giulia e Rosa prima, e di Ornella e Luca poi, hanno scongiurato guai peggiori? Ferri segue con attenzione l'ingresso dei Gagliotti come nuovi inserzionisti di punta della radio, Michele, dopo aver fatto il punto con Filippo, continua con discrezione ma con tenacia la sua personale inchiesta sull'azienda dei Gagliotti e sulla loro rapida e sospetta ascesa. Mariella riuscirà a dissuadere Espedito dai suoi propositi bellicosi verso Guido e intanto Castrese verrà messo sempre più sotto pressione dal ricatto del fratello.

Anticipazioni Un posto al sole: Michele continua l'indagine sui Gagliotti

Giulia e Rosa si occuperanno del recupero di Don Antoine, profondamente sconfortato dopo gli ultimi eventi ed il suo ferimento nel corso della festa di quartiere. Le due donne faranno del loro meglio per sostenerlo in questo momento delicato, cercando di ridargli la forza fisica e psicologica per andare avanti.

Gennaro tiene sotto scacco Costabile

Nel frattempo, Damiano continuerà a cercare Pasquale, il giovane figlio di Luisa autore dell'attempato ma il colpo di scena arriverà quando sarà Manuel a trovarlo, ma il ragazzo decide di agire di testa sua senza avvisare Renda. Michele, deciso a fare luce sulle attività dei Gagliotti, proseguirà con la sua tenace indagine, che potrebbe portarlo a scoprire informazioni cruciali sulla famiglia e sui loro affari.

Sul fronte delle pressioni e dei ricatti, Costabile ancora non demorde. Continua a mettere sotto scacco il povero Castrese, cercando di spingerlo a parlare con il padre e a convincerlo a stringere un accordo con Gennaro Gagliotti, il criminale con cui Costabile è indebitato sempre a causa della sua ludopatia.