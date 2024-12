Un posto al sole anticipazioni 26 dicembre: Rosa riceve un invito da Pino, Jimmy si confida con il nonno

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 26 dicembre, su Rai 3, alle 20.50: Manuel passa la giornata con Damiano, Viola e Antonio. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente:

Roberto, assorbito dal lavoro, fatica a entrare nello spirito natalizio e il suo rapporto con Michele resta distante, creando un netto contrasto con chi cerca di vivere le festività con leggerezza. Diego e Ida vivono un Natale speciale, ma la loro serenità viene turbata da un incontro imprevisto che potrebbe compromettere il loro equilibrio.

Renato e Micaela, spinti da motivazioni diverse, si uniscono nel tentativo di fermare Valeria, vista come una minaccia comune. Nel frattempo, Manuela si impegna a mantenere la promessa fatta a Niko, nonostante le difficoltà. Guido, colpito dalla sofferenza di Alberto, riflette sulla sua vita e si rende conto di essere più fortunato di quanto immaginasse, trovando un nuovo apprezzamento per ciò che ha.

Samuel si trova ad affrontare un discorso con Nunzio

Anticipazioni Un posto al sole: Nunzio racconta la verità a Samuel

Manuel trascorrerà la giornata in compagnia di Damiano, Viola e il piccolo Antonio, trovando finalmente un momento di serenità e condivisione. Rosa, dal canto suo, si troverà di fronte a un'importante decisione: accettare o meno l'invito a uscire di Pino, un uomo che sembra sinceramente interessato a lei. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per Rosa di aprirsi al corteggiamento e concedersi la possibilità di vivere una nuova esperienza sentimentale.

Nel frattempo, Nunzio farà un passo importante trovando il coraggio di rivelare a Samuel che la casa in affitto che sta cercando non è per sé stesso, ma per lui. La reazione di Samuel potrebbe essere inaspettata, portando a un confronto che metterà alla prova il loro rapporto di amicizia.

Infine, il piccolo Jimmy si ritroverà in una situazione insolita e intrigante: sia Mina che Cristina sembrano interessate a lui. Confuso da questa attenzione, Jimmy deciderà di rivolgersi al nonno per un consiglio, dimostrando ancora una volta quanto sia importante per lui il legame con la sua famiglia.