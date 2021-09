Un posto al sole anticipazioni 24 settembre 2021: Manlio conosce l'aggressore di Susanna?

Un posto al sole torna domani, venerdì 24 settembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Nelle anticipazioni Manlio sembra avanzare una nuova ipotesi sull'aggressione di Susanna.

Adele è indecisa se raccontare o meno a Giulia e Niko del suo rapporto con Mauro, e del fatto che l'uomo non piacesse a Susanna. Manlio rivela che un altro personaggio, in passato molto vicino alla ragazza, si è rifatto vivo e potrebbe avere qualcosa da nascondere.

Dopo la scoperta dei messaggi che Filippo e Viviana si scambiano di continuo, Serena confiderà a Marina quanto stia male per la situazione, e la circostanza sarà motivo di un nuovo scontro col marito.

Il nuovo appuntamento settimanale con Un posto al sole è per venerdì 24 settembre 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.