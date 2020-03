Un posto al sole anticipazioni 23 marzo 2020: Otello torna a Palazzo Palladini

Un posto al sole tornerà lunedì 23 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nella difficile situazione di Viola ed Eugenio, ma anche nel bel mezzo di un inatteso ritorno a Palazzo Palladini.

La volontà di preservare la famiglia porterà Eugenio a chiedere il sostegno di Raffaele, ma la situazione ormai esplosiva potrebbe degenerare comunque. La scelta della babysitter per Irene costituirà una nuova occasione di scontro fra Serena e Filippo. L'irruente ritorno di Otello creerà scompiglio e preoccupazioni in parecchi abitanti di Palazzo Palladini.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 23 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.