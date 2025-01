Un posto al sole, anticipazioni 24 gennaio: Renato Poggi deciso, Valeria deve sparire dalla vita di Niko

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 24 gennaio su Rai 3, alle 20.50: Viola cerca di ritornare alla normalità . La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Il carico emotivo e lo stress che tormentano Rossella iniziano a manifestarsi anche fisicamente, destando preoccupazione tra le persone a lei vicine. I segnali di malessere potrebbero costringere la ragazza a fermarsi per prendersi cura di sé. Damiano intensifica le sue indagini per rintracciare i responsabili dell'aggressione subita da Viola.

Rosa e Pino riescono finalmente a recuperare il loro appuntamento mancato. Tra i due sembra nascere una sintonia sempre più forte. Con Guido in procinto di partire insieme a Claudia, Bice non perde l'occasione per dare consigli a Mariella sulla sua vita sentimentale. Convinta che la donna debba voltare pagina, la spinge a dare una nuova possibilità a Mimmo.

Rosa e Pino trascorrono la serata insieme

Anticipazioni Un posto al sole: Rosa affronta le proprie insicurezze

Dopo il terribile episodio dell'aggressione, Viola tenta con tutte le sue forze di riprendere il controllo della sua quotidianità. Tuttavia, le paure e i ricordi di quel momento continuano a riaffiorare, rendendo difficile il suo percorso verso la serenità. Nel frattempo, Damiano è determinato a rintracciare i responsabili della rapina che ha messo a rischio la vita di Viola.

Convinto che Manuela e Niko siano destinati a stare insieme, Renato elabora un piano per favorire un riavvicinamento tra i due. Il primo passo? Creare una sorta di "alleanza" con Manuela, cercando di liberarsi una volta per tutte della presenza di Valeria nella vita di Niko. La serata trascorsa con Pino porta Rosa a confrontarsi con sé stessa e con le sue fragilità. Le insicurezze, che credeva di aver superato, riaffiorano con forza, costringendola a fare i conti con il suo passato e con i dubbi sul futuro.