Un posto al sole anticipazioni 24 dicembre: Renato e Micaela si alleano contro Valeria

Un Posto al Sole torna martedì 24 dicembre su Rai 3 alle 20:50. In questa puntata Roberto non sembra troppo coinvolto dal clima natalizio. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Durante la recita di Natale di Jimmy, la tensione tra Valeria e Manuela esplode, e Niko, dopo aver appreso del loro confronto, prende una decisione che scontenta una delle due ragazze, complicando ulteriormente le dinamiche tra i tre. Nel frattempo, notizie inaspettate sul figlio di Ida scuotono profondamente la ragazza e la famiglia Bruni-Giordano e Roberto Ferri, già sotto pressione.

Nel frattempo, Mariella si trova di fronte a una decisione importante su come trascorrere il Capodanno. Guido desidera passare la serata con lei, mentre Bice le ha fatto un invito pressante. Tuttavia, Salvatore la sprona a non ascoltare né Guido né Bice, proponendole una terza via, lontana da vari compromessi.

Diego e Ida in una puntata di Un posto al sole

Anticipazioni Un posto al sole: un incontro inaspettato potrebbe compromettere la felicità di Diego e Ida

Roberto non sembra essere particolarmente coinvolto dal clima natalizio e continua a concentrarsi sul lavoro, cercando di risanare il rapporto con Michele, ma con scarsi risultati. Il suo impegno professionale lo porta a trascurare gli aspetti più personali e familiari, creando un contrasto con chi intorno a lui cerca di vivere le festività con maggiore leggerezza e calore.

Per Diego e Ida, il Natale segna una giornata molto importante, ma la loro felicità rischia di essere messa in ombra da un incontro imprevisto. Nel frattempo, sia Renato che Micaela si mostrano determinati a contrastare l'avanzata di Valeria. Le motivazioni alla base della loro opposizione sono diverse.

Nonostante questo, entrambi sembrano convinti di dover fermare la sua ascesa. Manuela, da parte sua, cerca di tenere fede alla promessa fatta a Niko, nonostante le difficoltà Toccato dalla sofferenza di Alberto, Guido si rende conto di quanto la sua vita, sebbene non priva di problemi, sia in fondo molto più fortunata rispetto a quella di altri.