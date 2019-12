Un posto al sole anticipazioni 24 dicembre 2019: Palazzo Palladini si prepara al Natale

Un posto al sole torna martedì 24 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni si concentrano sui preparativi per la vigilia di Natale a Palazzo Palladini, tra imprevisti e riflessioni.

A palazzo Palladini è la vigilia di Natale. Mentre Angela è impegnata a fare i conti con gli imprevisti del proprio lavoro, Silvia deve accettare e rassegnarsi alla testardaggine di sua madre e Otello. Nel frattempo Guido si rende conto che i figli restano bambini anche quando diventano grandi, mentre Raffaele capisce all'improvviso di possedere già tutto ciò che desidera.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 24 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Nel periodo delle feste natalizie la programmazione di Un posto al sole sarà regolare.