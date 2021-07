Un posto al sole anticipazioni 23 luglio 2021: Vittorio fa un'amara confessione a Guido

Un posto al sole torna domani, venerdì 23 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni trovano Vittorio parecchio amareggiato: sarà per amore o per lavoro?

Una telefonata di Giancarlo metterà Silvia di nuovo alla prova, alimentando in lei un forte conflitto interiore e spingendola a un confronto con sé stessa. Fabrizio continua a nascondere a Marina i suoi problemi lavorativi, Ferri cerca di sostenere emotivamente Filippo, per risollevarlo dall'angoscia della sua difficile situazione. Samuel si proietta nell'organizzazione della cena romantica con Speranza, Vittorio farà a Guido un'amara rivelazione...

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.