Un posto al sole anticipazioni 23 giugno 2021: le condizioni di Filippo si fanno preoccupanti

Un posto al sole torna domani, mercoledì 23 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni non portano buone notizie rispetto alla salute di Filippo.

Le sue precarie condizioni di salute infatti tornano a scuotere la serenità della sua famiglia.

Patrizio e Clara iniziano a vivere la loro storia segreta, mentre Alberto, frustrato dalla mancanza di un lavoro e di una casa, ha un duro scontro con Roberto.

Deciso a sottrarsi a Speranza per non rischiare di ritrovarsi invischiato in una nuova relazione, Vittorio viene pressato da Chiara per un lavoro che ha dimenticato di svolgere.

La "guerra aerea" tra Renato e Raffaele comincia ad esasperare gli altri condomini.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, mercoledì 23 giugno 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.