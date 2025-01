Un posto al sole, anticipazioni 23 gennaio: Rossella peggiora, Bice spinge Mariella verso Mimmo

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 23 gennaio, su Rai 3, alle 20:50: Rossella è ancora sotto pressione. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali.

Riassunto dell'episodio precedente:

Le voci e i pettegolezzi su Rossella continuano a diffondersi in ospedale, aumentando il peso già insopportabile sulle sue spalle. I suoi genitori, sempre più preoccupati, cercano di starle accanto. Rosa comincia a capire qualcosa di importante su Pino e sul suo passato. Determinato a fare giustizia, Damiano non si dà pace e prosegue nella sua ricerca dei due colpevoli della rapina subita da Viola.

Grazie al supporto di Ornella, Viola cerca di superare le paure e i traumi lasciati dall'aggressione. Per Marina e Roberto, la notizia dell'incidente allo yacht di Burnett rappresenta una grave minaccia per i cantieri. I due uniscono le forze per arginare i danni e prevenire possibili ripercussioni, sia economiche che legali.

La crisi di Rossella preoccupa tutti

Anticipazioni Un posto al sole: Damiano è sulle tracce dei rapinatori di Viola

Il carico emotivo e lo stress che tormentano Rossella iniziano a manifestarsi anche fisicamente, destando preoccupazione tra le persone a lei vicine. I segnali di malessere non passano inosservati e potrebbero costringere la ragazza a fermarsi per prendersi cura di sé. Sempre più deciso a fare giustizia, Damiano intensifica le sue indagini per rintracciare i responsabili dell'aggressione subita da Viola.

Dopo i tanti ostacoli, Rosa e Pino riescono finalmente a recuperare il loro appuntamento mancato. Tra i due sembra nascere una sintonia sempre più forte. Con Guido in procinto di partire insieme a Claudia, Bice non perde l'occasione per "guidare" Mariella nella sua vita sentimentale. Convinta che la donna debba voltare pagina, la spinge a dare una vera chance a Mimmo. Ma Mariella sarà disposta a seguire i suggerimenti dell'amica?