Un posto al sole anticipazioni 23 dicembre 2019: convivenza per Otello e Renato?

Nella puntata di Un posto al sole in onda lunedì 23 dicembre 2019 su Rai3, Renato, per colpa del cognato Raffaele, potrebbe davvero ritrovarsi Otello in casa: anticipazioni.

Un posto al sole torna lunedì 23 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni prospettano una situazione tragicomica per Renato, che potrebbe ritrovarsi Otello come coinquilino.

Angela e Giulia sono sempre più in disaccordo sulla linea da seguire, mentre Clara rischia di rimanere schiacciata dalle pressioni di Alberto e di soccombere nuovamente al suo volere. Alla fine Andrea è riuscito a ricucire lo strappo con Arianna e l'ha convinta a partire per Londra, il passeggero che incontreranno una volta imbarcati sarà una sorpresa per entrambi. Nel frattempo le trame di Raffaele vanno avanti. Convinto che Renato sia sempre più triste perchè sempre più solo, il Giordano potrebbe davvero riuscire a trovargli un coinquilino: Otello.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 23 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Nel periodo delle feste natalizie la programmazione di Un posto al sole sarà regolare.