Un Posto al Sole, anticipazioni 22 novembre: Renato prepara il Natale in Sicilia, Nunzio è ancora indeciso

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 22 novembre su Rai 3, alle 20.50: Niko si allea con Manuela. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Preoccupato per il difficile momento professionale e personale che sta attraversando Rossella, Michele le farà una proposta spiazzante. Rosa e Giulia si apprestano, insieme a don Antoine, a organizzare la festa con la gente del quartiere. Eugenio, dopo il difficile confronto con Lucia in cui le ha rivelato di essere ancora innamorato di Viola, dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue parole.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Rossella e la proposta di Michele, una scelta difficile

La festa di quartiere organizzata da Giulia si rivela un insperato successo, ma sembra che la tragedia sia dietro l'angolo. La prossima settimana le cose potrebbero precipitare in maniera irreversibile, nonostante il clima di apparente serenità che si respira in queste ore.

Nel frattempo, Nunzio non sa come uscire dal suo rapporto con Diana, il ragazzo ha deciso di lasciare l'architetto per coronare il suo amore con Rossella ma dato il momento di fragilità di Diana, non ha il coraggio di dirle addio. Il suggerimento di Michele a Rossella, di partire per un'esperienza di studi all'estero, farà riflettere seriamente la ragazza.

La dottoressa è oppressa dal comportamento del primario dell'ospedale e dall'indecisione di Nunzio, e staccare la spina potrebbe essere la scelta migliore. Renato vorrebbe già organizzare le vacanze di Natale di tutta la famiglia in Sicilia per raggiungere Angela e Franco. Cammarota cerca di convincere Niko ad aggregarsi, ma l'avvocato lo spiazzerà anche grazie all'aiuto di Manuela.