Un posto al sole anticipazioni 22 giugno 2021: Marina pronta a lasciare di nuovo Napoli?

Le anticipazioni sembrano annunciare la decisione della Giordano di lasciare di nuovo Napoli.

Raffaele e Ornella continuano a preoccuparsi per la situazione sentimentale del figlio, Patrizio e Clara stavolta sembrano pronti a un rapporto più serio nonostante la presenza di Alberto nella vita della ragazza continui a essere un problema. Deciso a scaricare definitivamente Lara, Roberto continua a sperare di riuscire a trattenere Marina a Napoli, ma lei sembra avere intenzioni diverse...

Proprio quando Speranza sembrerà sciogliersi nei confronti di Samuel, il ritorno di Vittorio potrebbe cambiare le carte in tavola.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, martedì 22 giugno 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.