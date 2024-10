Un Posto al Sole, anticipazioni 21 ottobre: Viola è preoccupata per Damiano, Guido delude Manuel

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda stasera alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 21 ottobre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Rosa affronta la ribellione di Manuel. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Anticipazioni Un posto al sole: Mariella scopre il vero volto di Lello Troncone

Rosa si trova a fronteggiare la difficile fase di ribellione del figlio Manuel. La sua crescita e le sue scelte stanno creando tensioni in famiglia, e Rosa deve trovare il modo di guidarlo senza allontanarlo ulteriormente Nel frattempo, Viola è sempre più preoccupata per Damiano. È consapevole che il suo compagno sta rischiando il tutto per tutto per catturare Torrente.

Grazie all'intervento di Silvia, da questo momento Mariella comincia a vedere Lello Troncone sotto una luce completamente diversa. Lello, che tenta di sedurre la sua amica Bice, rivela il suo vero carattere e le brutte intenzioni. Questa nuova consapevolezza spinge Mariella a prendere una posizione più ferma nei confronti di Troncone.

Michele è deluso da Guido

Infine, Michele si sente profondamente deluso dall'atteggiamento egoista e superficiale di Guido. Quest'ultimo gli chiede di intercedere con il proprietario di casa per convincerlo a permettergli di rimanere nell'appartamento più a lungo del previsto. La richiesta di Guido appare a Michele come un'ulteriore dimostrazione della sua mancanza di responsabilità e attenzione verso gli altri.