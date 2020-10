Un posto al sole anticipazioni 21 ottobre 2020: Serena cerca conforto in Filippo, ma Leonardo...

Un posto al sole torna mercoledì 21 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Le anticipazioni riportano di un riavvicinamento, già evidente nelle scorse puntate, tra Filippo e Serena, ma questa volta Leonardo sembra sul punto di esplodere.

Con una gravidanza fortemente a rischio, Serena sembra cercare conforto in Filippo, ma Leonardo, che si sente ancora una volta rifiutato dalla donna che cercava di riconquistare, è carico di odio e disprezzo per entrambi.

Rossella si prepara ad affrontare il prossimo esame universitario.

Clara vivrà un momento di grande fragilità e finirà per chiedere aiuto ad un amico che le è molto affezionato.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per mercoledì 21 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.