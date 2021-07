Un posto al sole anticipazioni 21 luglio 2021: Samuel decide di dichiararsi a Speranza

Un posto al sole torna domani, mercoledì 21 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano che potremmo finalmente assistere alla dichiarazione di Samuel.

Malgrado le rassicurazioni della moglie, in Filippo si fa sempre più profonda la crisi dovuta al "nuovo" stato di salute. La scoperta che Susanna vada a lavorare presso lo studio di Niko inquieta Renato.

Dopo mesi di vana attesa, Samuel decide di fare qualcosa di speciale per dichiarare i propri sentimenti a Speranza.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.