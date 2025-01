Un posto al sole, anticipazioni 21 gennaio: un incidente ai Caraibi sconvolge le finanze di Roberto e Marina

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Un Posto al Sole torna martedì 21 gennaio su Rai 3 alle 20:50. In questa puntata: Roberto Ferri tenta una tregua con Gennaro Gagliotti. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Rosa, grazie al sostegno di Pino, sembra finalmente intraprendere una nuova strada, più serena e proiettata verso il futuro. Questo nuovo amore le infonde la motivazione necessaria per rimettersi a studiare, cercando di recuperare il tempo perduto. Non solo: la donna ora sembra disposta a fare la pace con Manuel.

Viola, appena rientrata da una visita guidata, si trova improvvisamente in una situazione pericolosissima che mette a rischio la sua incolumità. Dopo aver rimediato una figura imbarazzante con Serena, Samuel si sfoga con Nunzio che lo esorta a voltare definitivamente pagina. Luca, dopo essere stato a Milano per un programma di sperimentazione, rientra a Napoli.

Gennaro Gagliotti si incontrerà con Roberto Ferri

Anticipazioni Un posto al sole: Viola è stata vittima di una rapina

Roberto Ferri tenta di ricucire i rapporti con Gennaro Gagliotti. In compagnia di Alice, Vinicio si trova faccia a faccia con il comportamento scorbutico e ostile di Castrese, che sembra celare un'insofferenza non detta. Un'inattesa e drammatica notizia arriva a sconvolgere l'apparente tranquillità di Ferri e Marina: un grave incidente ai Caraibi sullo yacht di Burnett sembra destinato a rappresentare un grosso ostacolo per i loro affari.

La coppia si troverà a dover fronteggiare un'emergenza che potrebbe avere ripercussioni ben più gravi del previsto. Tra Rosa e Pino le cose sembrano finalmente prendere una piega positiva. La ritrovata serenità spinge Rosa a credere in una relazione stabile e nel futuro, ma il percorso è appena iniziato. Viola si è ritrovata improvvisamente catapultata in una circostanza ad alto rischio, la donna è stata rapinata ed ha temuto per la sua incolumità.