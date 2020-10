Un posto al sole anticipazioni 20 ottobre 2020: Clara ancora vittima di Alberto

Un posto al sole torna martedì 20 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Le anticipazioni ci riportano drammaticamente nell'insano rapporto tra Clara e Alberto.

La preoccupazione per il bambino che aspettano porterà Serena e Leonardo a vivere ore di grande angoscia. Pressato dai problemi economici, Alberto finirà col prendersela con Clara mentre Patrizio sembra sempre più interessato alla ragazza. Decisa a impedire ad altre donne di finire nella rete delle truffe sentimentali, Giulia si appresta a parlare pubblicamente della propria dolorosa esperienza. Intanto Niko è sempre più in crisi.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per martedì 20 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.