Un Posto al Sole, anticipazioni 20 novembre: Michele indaga sui Gagliotti, Castrese sotto ricatto di Costabile

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 20 novembre alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: XXXXXX. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.

Riassunto dell'episodio precedente

Mariella realizza cosa ci sia dietro la paura di Castrese di dichiarare la propria omosessualità. Costabile, messo con le spalle al muro da Gennaro Gagliotti, sembra disposto a tutto pur di uscire da quella difficile situazione. Michele sembra intuire che l'attività della famiglia Gagliotti non sia del tutto trasparente e Marina non nasconde la sua preoccupazione per il flirt tra Alice e Vinicio. Clara si prepara ad andare via da Napoli. Alberto, intanto, è sempre più disperato all'idea di perdere Federico. Guido sembra essersi infilato in un bel pasticcio.

Anticipazioni di Un Posto al Sole:

La pianificazione per le imminenti feste di Natale mette in luce le difficoltà di gestione delle famiglie allargate di Viola e Damiano, creando tensioni che richiedono compromessi e organizzazione. Questa situazione spinge Eugenio a fare chiarezza con Lucia sui propri sentimenti, un confronto che potrebbe portare a svolte significative nella sua vita privata.

Michele è sempre più determinato a fare luce sui lati oscuri della famiglia Gagliotti, intuendo che dietro le loro attività si nascondono segreti pericolosi. La sua indagine potrebbe rivelarsi una minaccia per chi è coinvolto. Nel frattempo, Roberto e Marina sono chiamati a gestire le intemperanze di Alice, che si mostra sempre più difficile da contenere e imprevedibile, mettendo alla prova la loro pazienza e autorità.

Castrese è ricattato da Costabile

Castrese, invece, si trova a dover affrontare il ricatto di Costabile, che approfitta della sua vulnerabilità per esercitare pressione, rendendo la situazione sempre più complicata e soffocante. Infine, Guido è alle prese con un vero rompicapo: trovare un equilibrio tra gli impegni con Lollo e la gestione di Claudia, che si dimostra un'attrice egoista e poco incline a venire incontro alle sue esigenze.