Un posto al sole anticipazioni 20 marzo 2020: alta tensione tra Eugenio e Viola

Un posto al sole tornerà venerdì 20 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano ancora nella condizione di estrema tensione tra Viola ed Eugenio.

Eugenio proverà ad allentare la tensione con Viola ma un pericolo ben più grave aleggia sulla coppia. Determinata a far scagionare Fabrizio, Marina lo renderà partecipe di quanto ha scoperto. Mentre Filippo continuerà a frequentare Cristiana, a Giulia verrà in mente una possibile babysitter da proporre a Serena.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 20 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 19 marzo.