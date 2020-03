Un posto al sole anticipazioni 19 marzo 2020: Viola torna a Napoli

Nella puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 19 marzo 2020 su Rai3, Viola torna a Napoli per la festa del papà, ma se ne pente: anticipazioni.

Un posto al sole tornerà giovedì 19 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni annunciano il ritorno di Viola a Napoli per la festa del papà, decisione di cui potrebbe pentirsi molto presto.

È il giorno della festa del papà e Viola arriva a Napoli con Antonio per trascorrerla in famiglia. Dopo il toccante confronto tra Rosaria e Carla, per Mia e Alex sembra arrivare un po' di serenità in famiglia. Decisa a non abbandonare Fabrizio, Marina riceverà un'informazione che potrebbe aiutare l'uomo a dimostrare la sua innocenza.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 19 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.