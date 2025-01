Un posto al sole, anticipazioni 20 gennaio: Viola è in pericolo, Samuel chiede aiuto a Nunzio

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 20 gennaio su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Luca torna da Milano . La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

Rosa, precipitata in un vortice di negatività e indecisioni, trova conforto dall'arrivo di Claudia, tornata a Napoli con una sorprendente novità. Per Mariella, la serata romantica con Mimmo segna un passo importante ma la reazione di Guido, che non ha preso bene la notizia che la sua ex è andata avanti con la sua vita, potrebbe sorprendere tutti.

Determinato a voltare pagina, Samuel si iscrive una app di dating, sperando di trovare qualcuno con cui costruire un futuro. Tuttavia, Micaela non sembra intenzionata a lasciarlo andare così facilmente. Con la sua imprevedibilità, riesce a causare a Samuel uno dei momenti più imbarazzanti e surreali della vita dello chef.

Samuel chiede aiuto a Nunzio

Anticipazioni Un posto al sole: Samuel vuole voltare pagina

Rosa, grazie al sostegno di Pino, sembra finalmente intraprendere una nuova strada, più serena e proiettata verso il futuro. Questo nuovo amore le infonde la motivazione necessaria per rimettersi a studiare, cercando di recuperare il tempo perduto. Non solo: il suo cuore sembra aprirsi a una nuova possibilità, e la pace con Manuel diventa sempre più concreta.

Viola, appena rientrata da una visita guidata, si trova improvvisamente in una situazione pericolosissima che mette a rischio la sua incolumità. Dopo aver rimediato una figura imbarazzante con Serena, Samuel si sfoga con Nunzio. Quest'ultimo lo esorta a voltare definitivamente pagina e a non farsi più influenzare dalle sue vecchie scelte. Luca, dopo essere stato a Milano per un programma di sperimentazione, rientra a Napoli.