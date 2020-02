Un posto al sole anticipazioni 19 febbraio 2020: tra Filippo e Serena la situazione migliora

Un posto al sole torna mercoledì 19 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di un riavvicinamento tra Serena e Filippo che qualcuno sta provando a sabotare.

Filippo e Serena sembrano sul punto di ricomporre la loro famiglia ma qualcuno è pronto a minare la loro felicità. Andrea e Arianna hanno ottenuto l'ok per un'adozione internazionale e tutti gli altri abitanti della terrazza si uniscono alla loro felicità. La Landi sente però il bisogno di chiarire la sua situazione sentimentale con Samuel. Trasferitosi di nuovo a Palazzo Palladini, Alberto sarà costretto a sottostare alle scelte dei condomini.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 19 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.